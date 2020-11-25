Познер назвал главную проблему России и объяснил успех страны

Владимир Познер назвал советский менталитет главной проблемой России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Владимир Познер назвал главной проблемой России людей с советским менталитетом во власти. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Журналист отметил, что такие люди остаются "продуктом системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять". При этом Владимир Познер считает, что за последние 30 лет Россия совершила огромный прыжок вперёд.

- Россия совершила огромный прыжок вперёд за последние 30 лет. Но у неё есть одна фундаментальная проблема: ей продолжают управлять советские люди, люди, которые родились и выросли при советской власти, с советским менталитетом, продукты системы, которой нет, попавшие в иную систему и не очень понимающие, как ею управлять, - заявил журналист.

Владимир Познер также подчеркнул, что успех России заключается в том, что приходящие на смену "советским людям" современные управленцы меняют жизнь в стране к лучшему.