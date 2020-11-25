Россия может пустить чартеры в Египет

Из России в скором времени пустят чартеры в Египет Фото: Олег ЗОЛОТО

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко сообщил, что Россия надеется в скором времени пустить чартеры в Египет – не только в Каир, но и в другие крупные города – однако решение упирается в обеспечение надлежащих мер безопасности в аэропортах страны.

Борисенко напомнил, что решение о приостановке чартеров в Египет было вызвано авиакатастрофой над Синаем 31 октября 2015 года. Тогда террористы подложили бомбу в самолет «Когалымавиа». В этой трагедии погибло самое большое число пассажиров за всю историю мировой авиации, также она стала крупнейшей катастрофой на территории Египта.

«Естественно, что после этого трагического инцидента Россия не могла продолжать осуществлять полеты в Египет, не получив гарантий соблюдения строгих мер безопасности в местных аэропортах», - цитирует посла РИА «Новости».

Борисенко признал, что за три года – до 2018-го – власти страны и российские уполномоченные ведомства провели колоссальную работу по усовершенствованию системы охраны и досмотра в аэропорту Каира. Тогда и было возобновлено частичное авиасообщение с Египтом.

Ранее сообщалось, что разрешение на полеты чартеров в Египет может произойти в ноябре, после завершения саммита Россия-Африка, на которой состоится встреча президентов Египта и России.