На Москву надвигается циклон "Таня"

В ночь с четверга на пятницу в столице ожидается мороз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве уже завтра, 26 ноября, из-за приближения циклона "Таня" начнёт портиться погода. Днём усилится ветер и выпадет мокрый снег с дождём, а ночью температура понизится до -1 ... -3 градусов, сообщили синоптики центра "Фобос".

Метеорологи также уточнили, что возможно возникновение гололёда. Однако после морозной ночи температура уже днём в пятницу, 27 ноября, вернётся к положительным значениям.

Перепад температуры и несоответствие погоды климатическим нормам может привести к появлению сугробов.