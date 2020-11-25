Миронов предложил выплатить малоимущим к Новому году по десять тысяч рублей

Справедливая Россия предложила выплатить малоимущим по десять тысяч рублей к Новому году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил единовременно выплатить всем малоимущим в России по 10 тысяч рублей к Новому году, напомнив о такой же помощи семьям с детьми во время режима самоизоляции.

В пресс-службе фракции отметили влияние пандемии коронавируса и экономического кризиса на всё общество и отметили, что тяжелее всего пришлось инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям.

- Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей, - добавил лидер "Справедливой России".