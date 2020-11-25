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Туризм

Продажи туроператоров выросли на 40% благодаря акции с кешбэком

Среди самых популярных направлений для путешествия по РФ оказались южные регионы
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
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Вторая акция Ростуризма, предполагающая возврат кешбэка за путешествия по России, позволила крупным операторам увеличить спрос на 40%.

Вторая акция Ростуризма, предполагающая возврат кешбэка за путешествия по России, позволила крупным операторам увеличить спрос на 40%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторая акция Ростуризма, предполагающая возврат кешбэка за путешествия по России, позволила крупным операторам увеличить спрос на 40%. С 15 октября по 23 ноября они смогли реализовать сотни туров.

«В ANEX Tour они увеличились в 40 раз, в TUI - на 350%, "Интуристе" - на 91%, "Алеане" - на 47%. В среднем у крупных туроператоров прирост составил около 40%», - рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) изданию «Интерфакс-Туризм».

Однако в АТОР уверены, что не только кешбэк причина столь высокого спроса на путешествия по России. В 2019 году сами туроператоры не обладали такой большой базой. К тому же из-за закрытых границ и высоких цен на доступные иностранные направления большинство россиян выбирают отечественные курорты.

Самыми популярными регионами, где предпочитают останавливаться туристы стали: Кубань и Крым – туда летают даже на Новый год. А вот аутсайтерам - Петербургу и Золотому кольцу - не помог даже кешбэк.

Ранее KP.RU подробно объяснил как получить 15 тысяч “отпускных” от государства.

Туризм: Страны и курорты