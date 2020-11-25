Глава Минобороны ФРГ считает, что угроза со стороны России стала очевиднее

Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией по разоружению с позиции силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее. Поэтому, по мнению министра, НАТО должен укрепить свои оборонные способности и вести диалог с позиции силы.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр также подчеркнула, что Россия значительно модернизировала свои вооружённые силы, вложив в сферу крупные инвестиции, и теперь обладает новыми видами вооружений.

- Я рекомендую провести на эту тему переговоры с коллегами из стран Балтии, Швеции, Центральной и Восточной Европы, - заявила глава немецкого Минобороны во время своего выступления в Бундестаге 25 ноября.

Она также отметила, что позиция силы всегда была свойственна внешней политике Германии, и так, по мнению министра, "должно остаться в будущем".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в британском издании заявили об угрозе мировой войны из-за активности ВМС США у границ России.