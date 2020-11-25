В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог передаться от животных к человеку

В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти от животных к человеку Фото: REUTERS

Скорее всего, коронавирус SARS-CoV-2 передался человеку от одного или даже нескольких видов животных, к которым вирус смог адаптироваться, считает старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.

По его словам, ученые рассматривают «два наиболее вероятных сценария». Первый – «возможный, но маловероятный»: вирус перешел напрямую к человеку от летучей мыши и быстро адаптировался. Второй же сценарий, который эксперт ВОЗ считает более вероятным, предполагает передачу «ковида» от летучих мышей одному или нескольким видам животных, адаптировался к их организмам, в уж затем перешел на человека.

Выступая во время онлайн-сессии вопросов и ответов, запись которой опубликована на странице ВОЗ в Twitter, Франк Конингс также сообщил, что ученые сейчас проводят исследования различными животными, в том числе сельскохозяйственными и домашними, чтобы выяснить, насколько они подвержены заражению и могут ли быть переносчиками коронавируса. Возможно, специалистам нужно будет разработать вакцину и для них.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал, как будет развиваться пандемия COVID-19.