Хабиб Нурмагомедов отреагировал на смерть Диего Марадоны

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет Фото: EAST NEWS

В знак скорби по легендарному футболисту в Аргентине объявлен трехдневный траур. На смерть Диего Марадоны отреагировал и российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов.

«Один из величайших спортсменов всех времен. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол», — написал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на своей странице в Instagram. Свой пост Хабиб Нурмагомедов проиллюстрировал снимком знаменитого игрока.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказался о смерти Диего Марадоны. Фото: instagram/khabib_nurmagomedov

Напомним, как писал сайт kp.ru, легендарный аргентинский футболист скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. В начале этого месяца, на следующий день после своего юбилея, Диго Марадона поступил в больницу с обезвоживанием и для медицинского обследования, однако проблемы со здоровьем оказались серьёзнее: у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию.

Однако уже через две недели спортсмен умер. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

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Марадона умер. Бога больше нет

Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).