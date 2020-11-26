Гидрометцентр: Москвичам не стоит бояться приближающегося к Москве циклона «Таня»

Из-за приближения циклона «Таня» 26 ноября в Москве начнёт портиться погода Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москвичам не стоит бояться приближающегося к Москве циклона «Таня», он не несет опасности, хоть и получил собственное имя, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что именами обычно называют тропические циклоны в Атлантическом, Индийском океане, и в Тихом океане, которые именуются тайфунами. Вот они, по словам специалиста, действительно могут быть опасными. А то, что циклоны впервые получили имена в умеренных широтах, «как-то настораживает», но не говорит об их опасности.

«Не нужно бояться этого, ничего страшного в этих циклонах нет», - сказал Роман Вильфанд в беседе с РЕН ТВ.

Он отметил, что в умеренных широтах так много циклонов, что давать им имена нет смысла, а сама эта идея принадлежит не национальным метеорологическим службам, а коммерсантам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, уже завтра, 26 ноября, в Москве начнёт портиться погода из-за приближения циклона «Таня».