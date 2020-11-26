Последние слова Диего Марадоны: «Мне нехорошо»

Аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет Фото: REUTERS

Последними словами легендарного футболиста Диего Марадоны было: «Мне нехорошо», сообщают аргентинские СМИ. По данным местных журналистов, это слышали те, кто присутствовал в момент смерти знаменитого спортсмена в его доме, расположенном в районе Сан-Андрес Буэнос-Айреса.

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Он не был святым. Но его называли богом. На него молились везде, где его нога ступала на футбольное поле. Буэнос-Айрес, Барселона, Неаполь… Он везде был поднимал на ноги стадионы. Он сводил с ума целые города и страны своими финтами и голами. И вот теперь бога нет. Всего лишь в 60 лет (подробности).