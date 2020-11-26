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Трамп объявил о помиловании своего экс-советника Флинна

Президент США поздравил с этим генерала и его «прекрасную семью»
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS

В канун Дня благодарения, который в Соединенных Штатах будет отмечаться в четверг, 26 ноября, президент США Дональд Трамп объявил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале мая американский Минюст сообщил о прекращении уголовного дела против бывшего советника президента Флинна. Такое решение было принято «после продуманного анализа всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию».