Киев расширил перечень российских паспортов, которые не будут признавать на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Кабинет министров Украины в среду, 25 ноября, расширил перечень выданных жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, которые не будут признавать действительными в Незалежной.

В список добавлены документы, выданные крымчанам, а также жителям мятежных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в управлениях МВД России по Ростовской области и Краснодарского края. В пояснительной записке к проекту распоряжения украинского правительства отмечается, что суть акта – «непризнание Украиной паспортных документов <...> путем расширения перечня органов, которые выдают паспортные документы» населению неподконтрольных Киеву территорий, передает ТАСС.