«Все хотят угодить»: Мединский вспомнил о работе на посту министра культуры

Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший глава Минкульта, а ныне помощник президента России Владимир Мединский в большом интервью ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал много интересного. В частности, поделился воспоминаниями о своей работе на посту министра культуры.

В частности, поделился воспоминаниями о работе на посту министра культуры. Например, объяснил, почему поддерживал исторические съемки.

«Кто-то пустил слух, что я очень люблю военную историю. И в Минкульт посыпалось миллион заявок: «В июле 43-го», «В марте 44-го», «Корабли штурмуют бастионы»... Я даже говорил, прекратите бога ради! Все же хотят угодить!» - сказал Владимир Мединский.

При этом он отметил, что тогда появилось много хороших фильмов и сериалов. По его словам, в 2011 году доля российского кино была 13-14%, а уже в 2019-м, без увеличения госфинансирования – 28-29%.

«Стало больше контроля, экспертизы правильной. Фонд кино в полной мере заработал», - подчеркнул Мединский, признав, что «много было и проколов».

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