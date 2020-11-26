«Пушкин и Тургенев сегодня умерли бы от голода»: Мединский рассказал, как помочь писателям

В России нужна «мода на книгу», считает помощник президента России Владимир Мединский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Книгоиздательство в нашей стране нужно поддерживать на государственном уровне, необходима «мода на книгу», считает бывший министр культуры а ныне помощник президента России Владимир Мединский.

В интервью ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану он отметил, что во всем мире, в том числе и у нас, литературные произведения издаются небольшими тиражами – таких, как были в советские годы, десятки и сотни тысяч экземпляров, нигде в мире нет, однако в России читать книги не перестали.

«Это страшно с точки зрения, что автор не может жить на эти деньги. И с пиратством в литературе вообще никто толком не борется. Пушкин и Тургенев умерли бы от голода!» - сказал Владимир Мединский.

Он добавил, что в этом вопросе «государству надо играть активнее», поскольку даже непонятно, «за счет чего выживают частные книжные магазины».

«Я не говорю о дотировании писателей или выплате им пенсий. Я – о поддержке книгоиздательства, моде на книгу», - пояснил Мединский.

По его словам, «книжный магазин должен иметь огромные льготы», а также «нужен протекционизм к тем, кто печатает не на импортной, а на нашей бумаге – к российским авторам».

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