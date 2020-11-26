Закон о дистанционной и удаленной работе Совфед рассмотрит 2 декабря

Проект закона об удаленке включает в себя три вида занятости Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 26 ноября, законопроект о дистанционной и удаленной работе в третьем чтении обсудят депутаты Госдумы, а 2 декабря проект закона рассмотрит Совет Федерации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, документ посвящен особенностям регулирования труда и отдыха дистанционных сотрудников, он предполагает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс России. В частности, законопроект предусматривает возможность компенсации расходов удаленных работников, а также возможность заключения трудового договора в дистанционном формате.

Проект закона включает в себя три вида занятости: удаленная или дистанционная работа, временная удаленная работа или комбинированный тип занятости.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, сколько россиян работают на «удаленке». По его словам, на сегодняшний день «для максимальной выгоды сотрудников и работодателей от процесса перевода на дистанционную работу, нужно цифровизировать кадровое делопроизводство».