Эпидемиолог назвал распространенные симптомы коронавируса у детей

Названы распространенные симптомы коронавируса у детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самые распространенные симптомы коронавируса у детей.

По его словам, чаще всего медики отмечают у своих несовершеннолетних пациентов с COVID-19 температуру и кашель, реже встречаются проблемы с желудком – если отсутствуют другие проявления заболевания. Эксперт уточнил, что проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются только у двух процентов заболевших детей.

При этом Александр Горелов в беседе с РИА Новости отметил, что в случае с маленькими детьми нельзя считать характерным симптомом заболевания потерю обоняния, поскольку малыши сами не могут толком рассказать, чувствуют ли они запахи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, британский врач Гита Мейкер-Кларк назвала продукты, которые помогут организму защититься от коронавирусной инфекции. Она посоветовала есть больше свежих фруктов и овощей, а также снизить потребление сахара.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о несложных правилах здорового питания, которые помогут сбалансировать свой рацион.