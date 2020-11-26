Трамп: Демократы проиграли выборы, несмотря на свои махинации

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему упорно отказывается признать, что на прошедших 3 ноября выборах главы государства победил его соперник Джозеф Байден. Так, выступая перед представляющими Республиканскую партию членами законодательного собрания штата Пенсильвания, глава Белого дома заявил, что демократы проиграли выборы, несмотря на многочисленные махинации.

«Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», - сказал Трамп.

По его словам, «это были выборы, на которых мы (республиканцы) с легкостью одержали победу», с большим отрывом «выиграли все эти колеблющиеся штаты».

«Эти выборы были сфальсифицированы, и мы не можем этого допустить», - цитирует заявление Трампа ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за минувший день сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган, Невада — подтвердили победу Байдена на выборах президента страны. Ранее сообщалось, что нынешний глава Белого дома уже готовится к передаче власти демократу, а сам Байден рассказал о своих планах на первые сто дней президентства.

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