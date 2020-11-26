Спикер Госдумы считает, что «закон об удаленке» поможет сохранить занятость

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о дистанционной и удаленной работе. По мнению одного из авторов документа, спикера нижней палаты Вячеслава Володина, «закон об удаленке» поможет сохранить занятость россиян.

Рассказывая об этом документе, он отметил, что пандемия коронавируса, из-за которой множество граждан нашей страны перешли на удаленную работу, пандемия выявила законодательные пробелы в регулировании этой формы занятости, сообщает издание «Дни.ру».

Вячеслав Володин уточнил, что в ходе доработки документа в Госдуму поступило около 200 поправок и 100 обращений, а при обсуждении проекта российские парламентарии опирались на практический опыт дистанционной работы.

«При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте», - приводит его слова издание.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в третьем чтении законопроект будет обсуждаться депутатами ГД в четверг, 26 ноября, а 2 декабря проект закона рассмотрит Совет Федерации.