Последние новости на утро 26 ноября 2020: Поляки высмеяли заход эсминца США в российские воды

«КП» – о последних новостях на утро 26 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 26 ноября 2020 года. Поляков насмешил инцидент с американским эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого, который на днях заплыл в территориальные воды России, однако его развернул большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Так, читатели польского издания Interia отмечают, что «демонстрация силы» получилась «слабоватой», поскольку американцы, реагируя на «бесправное» требование россиян, сразу же дали задний ход.

«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» - написал один из комментаторов.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в ночь на четверг сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал самые распространенные симптомы коронавируса у детей. По его словам, чаще всего медики отмечают у своих несовершеннолетних пациентов с COVID-19 температуру и кашель, реже встречаются проблемы с желудком – если отсутствуют другие проявления заболевания.

Этой ночью стало известно о госпитализации известной советской и российской актрисы Светланы Светличной. О том, что 80-летняя артистка попала в одну из московских больниц с инсультом, сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник. По его словам, Светличная находится под наблюдением врачей.

В Аргентине в знак скорби по легендарному футболисту объявлен трехдневный траур. Прощание с Диего Марадоной пройдет во дворце президента страны «Каса Росада» («Розовый дом») в центре Буэнос-Айреса, церемония начнется утром и будет продолжаться двое суток, чтобы попрощаться со звездой мирового футбола смогли успеть все желающие. Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему упорно отказывается признать, что на прошедших 3 ноября выборах главы государства победил его соперник Джозеф Байден. Так, выступая перед представляющими Республиканскую партию членами законодательного собрания Пенсильвании, глава Белого дома заявил, что демократы проиграли выборы, несмотря на многочисленные махинации.

Между тем, сразу три ключевых штата — Пенсильвания, Мичиган и Невада — подтвердили победу Байдена. Ранее сообщалось, что Трамп уже готовится к передаче власти демократу, а сам Байден рассказал о своих планах на первые сто дней президентства.

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