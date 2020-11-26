Рейс из России в Китай отменили из-за одинаковых тестов на COVID-19 у 190 пассажиров Фото: REUTERS

Рейс российской авиалинии «Икар» из Москвы в китайский Чжэнчжоу пришлось отменить после того, как 190 пассажиров самолета предоставили абсолютно одинаковые тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило китайское посольство в России.

- Теста на антитела 190 пассажиров рейса EO429 сообщением Москва – Чжэнчжоу оказались полностью идентичны. Данные результаты не гарантируют достоверность тестов, поэтому пассажиры не смогли получить необходимый для полета «код здоровья», - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в WeChat.

Представители посольства выяснили, что перевозчик решил организовать централизованное тестирование пассажиров. В сообщении указывается, что объяснить столь странные результаты анализов ни «Икар», ни проводившая их медорганизация не смогли. Посольство потребовала провести повторное тестирование, а также надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов.

Напомним, что китайские власти ввели требование для въезжающих в страну иностранцев предъявлять не только ПЦР-тест на инфекцию, но и тест на антитела к ней. На основе результатов двух тестов пассажирам присваивается «код здоровья», который необходим для посадки на рейс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Международная ассоциация воздушного транспорта предложила ввести обязательное тестирование пассажиров международных рейсов на коронавирус вместо карантина при путешествии в другую страну на фоне пандемии