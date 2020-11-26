Азербайджан оценил резолюцию Сената Франции с призывом признать Карабах Фото: REUTERS

Азербайджан не считает резолюцию Сената Франции, в которой содержится призыв к властям признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, документом. Для Баку это «обычный листок бумаги», заявил в среду, 25 ноября, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

- Надо подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Она была принята ради узких политических амбиций, нарушает международное право и Устав ООН, а также вызывает много вопросов касательно намерений и объективной деятельности Франции как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, - заявил он в интервью РИА Новости.

Помощник азербайджанского лидера отметил, что принятие подобное резолюции является «провокационным шагом» со стороны французских властей.

Напомним, что вчера Сенат Франции принял резолюцию, в котором призвал признать НКР. В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал лишь один. При этом во французском МИД заявили, что признание республики Парижем не пойдёт никому на пользу.