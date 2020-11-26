В Германии продлили ограничения из-за коронавируса до конца года Фото: REUTERS

Частичный карантин в Германии, который изначально должен был завершиться в конце ноября, решили продлить. Власти страны считают, что отменять ограничения на фоне пандемии пока рано, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 25 ноября, после переговоров с главами федеральных земель.

- Принятые в конце октября меры продолжат действовать до 20 декабря. Возможно, их придется продлить и на начало января из-за высокого числа заражений, - объяснила канцлер. При этом Меркель предложила ослабить меры на рождественские каникулы.

Пока что в стране разрешили проводить частные встречи, при условии, что собираться будут не более пять человек из двух семей. Власти ужесточили правила посещения торговых точек: на каждые десять квадратных метров магазинам можно пускать только одного посетителя. Изменения коснулись и занятий в школах: в регионах с особенно напряженной обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен и по индивидуальному графику.

Как сообщал сайт Kp.ru, карантин в Германии действует со 2 ноября. Динамика распространения инфекции не сократилась до желаемого уровня, именно поэтому власти решили продлить его до конца года. В настоящее время в ФРГ закрыты заведения общественного питания. Не работают также фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.