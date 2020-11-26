Ученые рассказали об опасном «ночном» симптоме дефицита витамина D Фото: EAST NEWS

Дефицит витамина D в организме человека проявляется в размягчении костей, при этом нехватка данного полезного вещества иногда приводит к сильным болям по ночам. Об этом в четверг, 26 ноября, пишет издание Express, ссылаясь на данные британских ученых.

На начальных стадиях дефицит витамина D может никак себя не проявлять, однако обнаружить его можно с помощью рентгена или диагностических исследований. При нехватке вещества в организме наблюдаются ноющие боли в области таза, поясницы, в ногах, бедрах и ребрах. При этом болевой синдром усиливается в ночное время суток или при надавливании на кости.

Ученые отметили, что данные симптом особенно опасен для пожилых пациентов – для них нехватка витамина зачастую грозит переломами костей или остеопорозом.

- Чтобы предотвратить дефицит витамина D, следует принимать его каждый день в профилактических целях. Правильное его применение обеспечит плотность костям, - утверждают эксперты.

Напомним, что за уровнем витамина D нужно следить для повышения сопротивляемости организма и снижения риска заразиться коронавирусной инфекцией. Вещество активно стимулирует иммунитет человека, однако бесконтрольное его применение также чревато неприятными последствиями.