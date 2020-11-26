Тайна загадочного металлического монолита посреди пустыни раскрыта Фото: REUTERS

Таинственный металлический монолит, обнаруженный посреди пустыни в американском штате Юта, вероятнее всего, является произведение искусства местного художника-минималиста Джона МакКракена. Загадку монумента удалось разгадать сотрудникам галереи Дэвида Цвирнера в Нью-Йорке, где неоднократно проходили выставки работ художника, пишет издание Daily Mail.

Пресс-секретарь галериста, повнимательнее разглядев монумент, заявила, что это «определенно дело рук МакКракена», хотя изначально говорила, что монолит, возможно, является творением его коллеги.

Подтвердить авторство сам художник, к сожалению, уже не сможет: он погибли девять лет назад в соседнем штате Нью-Мексико. Славу минималист получил благодаря своим необычным скульптурам, стоящим в отдаленных местах, где не ступала нога человека: художник размещал там причудливые пирамиды, кубы или гладкие плиты. Сходство с металлического монолита в Юте с другими работами МакКракена можно увидеть невооруженным глазом.

Пользователи сети также обнаружили, что монумент стоит в пустыне по меньшей мере пять лет: они проверили спутниковые Google-снимки с 2015 года. Точное местоположение скульптуры до сих пор не раскрыли, чтобы не привлекать лишние толпы любопытных.

Напомним, что монолит в пустыне американского штата Юта нашли местные служащие Департамента общественной безопасности штата, когда вылетели на вертолете в удаленные от цивилизации районы, чтобы проследить за миграцией горных баранов. Высота металлической плиты составляет примерно 3,5 метра.