Депутаты Рады сообщили об «огромной дыре» в бюджете Украины Фото: REUTERS

В государственной бюджете Украины образовала «огромная дыра»: в нем не досчитались по меньшей мере 40 миллиардов гривен, то есть примерно 1,4 миллиарда долларов. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики украинской Рады Ярослав Железняк, пишет Цензор.нет в четверг, 26 ноября.

Депутат отметил, что Украины пока что может свободно платить заработные платы, пенсионные начисление, покрывать внешние долги и финансировать некоторые программы в оборонно-промышленной отрасли, однако «на остальное у страны денег уже нет».

- Властям сейчас необходимо как-то найти средства на внешних рынках или сокращать расходы, - заметил Ярослав Железняк.

Ранее первый замглавы украинского Министерства экономики Павел Кухта называл ситуацию с бюджетом страны за минувшие десять лет «катастрофической». Он говорил, что государству нечем покрыть финансовые обязательства на сумму около 350 миллионов долларов (десяти миллиардов гривен).

Проект бюджета Украины на грядущий год предполагает дефицит на уровне почти в 9,5 миллиарда долларов – это шесть процентов ВВП страны.