В Москве продлили ограничения из-за коронавируса до 15 января Фото: REUTERS

Власти российской столицы продлили до 15 января режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30 процентов сотрудников предприятий. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

- Мы решили продлить меры для борьбы с пандемией коронавируса, которые должны были завершиться 29 ноября этого года. В соответствии с моим приказом, до 15 января 2021 года жителям Москвы старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических болезней, по-прежнему следует оставаться дома. Организация должны обеспечить дистанционный режим работы минимум для 30 процентов персонала, - говорится в сообщении.

Сергей Собянин отметил также, что до 15 января в городе будут закрыты все досуговые учреждения для детей.

Глава города отметил, что, по мнению специалистов, в Москве нет необходимости вводить новые ограничения, однако и отменять действующие было бы преждевременным и опрометчивым решением.

Только за минувшую неделю в столице количество выявленных случаев пневмонии из-за коронавируса увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%. Собянин добавил, что темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше, сейчас в городе наблюдает поэтапное сглаживание эпидемиологической ситуации.

В настоящее время Москва находится на первом месте по России по количеству инфицированных: с начала пандемии в городе зафиксировали более 571 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 428 тысяч, скончались 8 530.