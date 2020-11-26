Россиян предупредили о новом способе мошенничества Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей России предупредили о новом способе мошенничества. На этот раз злоумышленники притворяются сотрудниками бюро кредитных историй и утверждают, что якобы зафиксировали попытку взять займ на чужой паспорт. Об этом в четверг, 26 ноября, рассказали эксперты Объединенного кредитного бюро.

- Мошенники звонят жертвами, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй. Они говорят, что получили из крупных банков несколько запросов кредитной истории абонента. Жертва начинает возражать, что никаких заявок на кредиты не подавала. Тогда «сотрудники бюро» убеждают ее, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты, - сообщили в компании в интервью РИА Новости.

Аферисты спрашивают, не терял ли их собеседник какие-то документы и пытаются выяснить, в каких банках хранятся его данные, после чего обещают передать сведения о «случившемся» в перечисленные банки. Через несколько минут жертве звонят якобы сотрудники службы безопасности банка, убеждая, что видят попытку незаконного оформления кредита.

Конечно же, «отменить выдачу средств возможно». Для этого мошенники просят абонента совершить «зеркальные действия», то есть подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и так далее. В случае удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет. Естественно, счет принадлежит самим мошенникам, и деньги жертве уже никто не вернет.

Ранее сайт kp.ru сообщал еще об одном способен обмана в России: начинается атака традиционным для злоумышленников образом, жертве сообщают о попытке украсть деньги с карты. Однако после этого в ходе идет неожиданное предложение: проследовать в ближайшее отделение банка.