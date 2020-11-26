Не рассчитала силы: Фигуристка Ирина Слуцкая объяснила, как сломала ногу

Фигуристка Ирина Слуцкая объяснила, как сломала ногу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина Слуцкая попала в больницу. Двукратная чемпионка мира и семикратная победительница чемпионата Европы по фигурному катанию сломала ногу во время тренировки.

Оказалось, ЧП произошло из-за того, что фигуристка не рассчитала свои силы. Она проводила тренировку к предстоящему ледовому шоу, отрабатывала прыжки.

- В феврале мне предстоит ледовое шоу в Доброграде, и я готовлюсь уже достаточно давно к тому, чтобы там выступить. Наверно, я немножко не рассчитала свои силы и при приземлении с прыжка случилась такая грустная история, — поделилась с Пятым каналом спортсменка.

Сейчас она находится в больнице, но надеется совсем скоро перебраться на домашнее лечение. Фигуристка не падает духом и надеется, что сможет быстро восстановиться.

- Я чувствую себя замечательно настолько, насколько замечательно можно себя чувствовать в данной ситуации,- рассказала Ирина Слуцкая.

Она поблагодарила поклонников, переживающих за ее здоровье.

Стоит отметить, что Ирина Слуцкая много лет неизлечимо больна. Многодетная мама из-за недуга вынуждена сидеть на гормонах. Но фигуристка не акцентирует внимание на своем заболевании, говорит, что привыкла жить с болезнью.