В Госдуме нашли возможность снизить ставку по ипотеке до 2-3% годовых Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Госдуме нашли возможность, как снизить процентную ставку по ипотеке до минимальных значений. Сегодня минимум, под который можно оформить жилищный кредит, начинается с 6,5%. Это стало возможно благодаря программе льготного кредитования. Однако депутаты видят возможность сделать этот показатель еще ниже.

В частности, использовать программы субсидий субъектов. Об этом NEWS.ru рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, регионы могут возмещать жителям часть процентов по кредиту. Конкретную сумму должны устанавливать исходя из возможностей бюджета.

- В каждом регионе по-своему. Может достигать 2-3%. А в некоторых регионах, например, по сельхозипотеке, — даже меньше 1%. Скажем, в Чувашии по сельхозипотеке до 0,1% доходит, — пояснил Аксаков.

В Центральной России есть такая же возможность. Уже сейчас в Московской области семьям с детьми предоставляют скидку на кредит в размере 3%.

Ее оформляют при условии, что ребенок в семье родился после 1 января 2020 года. Новорожденный и один из родителей должны быть обязательно зарегистрированы в Подмосковье.

Тем временем, до в 2021 году еще несколько десятков банков могут остаться без лицензии. Кризис переживут не все, к тому же продолжится зачистка рынка. В итоге закрыться рискуют почти 9% от общего числа банков. Эксперты рассказали "Известиям", куда не следует нести деньги, где закрывать депозит и как понять, что с банком лучше вообще не связываться.