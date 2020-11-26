Минздрав сообщил об исправлении ситуации с перебоями в поставках лекарств в России

Минздрав сообщил об улучшении ситуации с перебоями в поставках лекарств в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с перебоями в поставках лекарств в России начала постепенно исправляться. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили министр здравоохранения Михаил Мурашко во время своего выступления на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

- Мы довольно ровно прошли весенний и летний период. Дополнительная нагрузка на здравоохранения на фоне увеличения количества зараженных возникла осенью. Стали возникать отдельные перебои в поставках препаратов, но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться, - подчеркнул глава ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое дополняет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Теперь в список включили 25 новых наименований, в том числе вакцины от коронавирусной инфекции. Таким образом с 2021 года перечень лекарств расширят до 788.