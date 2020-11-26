Почему россияне стали чаще покупать хлеб, рассказали специалисты

Крупный рост продаж хлеба зафиксирован впервые за пять лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне стали чаще покупать хлеб. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании BusinesStat.

Продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9 процента год к году и составили 552,7 миллиарда рублей, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Такой крупный рост продаж хлеба зафиксирован впервые за пять лет, заявил Российский союз пекарей.

Причиной большого спроса специалисты назвали падение доходов населения, вызванное пандемией коронавируса.

По оценке Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 8,4 процента, а в третьем квартале упали на 4,8 процента.

В союзе пекарей сделали предположение, что после пандемии производство хлеба сократится. Рынок будет падать на 0,3-1,3 процента ежегодно и достигнет 7,4 миллиона тонн в 2024 году, согласно прогнозу BusinesStat.