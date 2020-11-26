Путин поручил усовершенствовать «удаленку» в интересах сотрудников и работодателей

Путин поручил усовершенствовать «удаленку» для баланса интересов сотрудников и работодателей Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленной работы с соблюдением баланса интересов работников и работодателей, сообщили в Кремле в четверг, 26 ноября.

Такое поручение глава государства озвучил в ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

- Необходимо обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы, принимая во внимание все интересы работников и работодателей, а также исходя из минимизации расходов на организацию данного вида работы и недопущения ее излишнего нормативного регулирования, - говорится в поручении Путина правительству страны.

Как сообщал сайт kp.ru, российская Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором - основном - чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Однако из версии документа решили убрать «право на офлайн».