Мурашко: более 780 тысяч пациентов с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно

Мурашко отметил, что российские производители вакцин против коронавируса близки к выходу на масштабный выпуск препарата. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 26 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов рассказал, сколько больных коронавирусом или с подозрением на него лечатся амбулаторно, а сколько стационарно.

«В России более 780 тыс. пациентов с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно, еще свыше 220 тыс. - стационарно», - сообщил Мурашко.

Также он отметил, что российские производители вакцин против коронавируса близки к выходу на масштабный выпуск препарата.

"Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства, и мы видим, что сегодня объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объемы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определенным категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие", - передает слова министра ТАСС.

Ранее министр сообщал, что российские больницы достаточно оснащены койко-местами и оборудованием ИВЛ для принятия новых пациентов с коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что массовая вакцинация начнется с начала года и будет добровольной.