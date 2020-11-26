В России выявили рекордные 25 487 новых случаев коронавируса

После 2 дней спада в России новый максимум: +25 487 новых заражений за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России зафиксировали 25 487 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это новый рекорд с начала пандемии в стране. Новые заболевшие есть во всех российских регионах, сообщает в четверг, 26 ноября, оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Отмечается, что у 21,6% новых зараженных нет никаких симптомов заболевания. За весь период в России зарегистрировано 2 187 990 случаев коронавируса.

Наибольшее количество новых зараженных в Москве – там инфекцию диагностировали у 6 076 местных жителей. В Санкт-Петербурге выявили 3 669 случаев заражения коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии

За последние день в стране от заболевания или осложнений после него умерли еще 524 человека, с начала пандемии число летальных исходов от коронавируса достигло отметки в 38 062. Количество летальных исходов, зафиксированных за сутки, также стало рекордным с начала эпидемии. Смогли полностью выздороветь за сутки еще 25 073 человека, общее число излечившихся - 1 685 492 человека.

Напомним, что сегодня московский мэр Сергей Собянин продлил действие некоторых ограничений, введенных на фоне сложной эпидемиологической ситуации, до 15 января следующего года.