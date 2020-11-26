Умер Алексей Буриличев, начальник глубоководных исследований Минобороны России

Алексей Буриличев. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Умер Алексей Буриличев, начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ и вице-адмирал. Герой России ушел из жизни на 63-м году. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил изданию РИА Новости источник в военно-медицинских кругах.

- Вчера вечером в столице умер Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев. Он был на лечении в военном госпитале с подозрением на заражения коронавирусом, - сообщил собеседник издания, не уточнив, что именно стало причиной смерти вице-адмирала.

Экс-руководитель главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко от лица «Клуба адмиралов» выразил соболезнования в связи с кончиной своего коллеги.

Алексей Буриличев с отличием окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, прошел службу на атомных подводных лодках Северного флота, закончил Высшие специальные офицерские классы российского Военно-морского флота.

До 1996 года он командовал атомной подводной лодкой К-461 «Волк», экипаж которой выполнял сложные задачи в удаленных районах Атлантики. За это Буриличев получил звание Героя России.

С 2005 года Алексей Буриличев возглавлял главное управление глубоководных исследований Минобороны России – одно из наиболее засекреченных подразделений военного ведомства.