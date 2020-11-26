В России хотят расширить возможности для получения бесплатного высшего образования

В ГД предложили расширить возможность получения бесплатного высшего образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне могут получить право на получение бесплатного второго или последующего высшего образования. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое предложение он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

Депутат отметил, что на сегодняшний день в России бесплатно получить высшее образование можно только с первого раза. Если же первое образование было получено на коммерческой основе, то для второго или последующего образования возможность учиться бесплатно утрачивается.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления гражданам однократного права на получение бесплатного высшего образования на конкурсной основе, независимо от того, получает гражданин первое высшее образование или второе и последующие, если предыдущие были получены исключительно в рамках договора о платном оказании образовательных услуг», — приводит текст обращения RT.

Напомним, ранее председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил предоставить людям с ограниченными возможностями в России право на получение второго высшего образования, передает Москва 24.