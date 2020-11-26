Светлана Светличная рассказала о своей госпитализации

Светличная рассказала, что находится на обследовании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила информацию о своей госпитализации.

Она рассказала журналистам, что находится на обследовании, которое необходимо было сделать давно.

"Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо. Я нахожусь в Первой Градской больнице. Я поступила сюда только только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова, разговариваю с вами", - передает слова Светличной ТАСС.

Напомним, что накануне в СМИ появилась информация, что Светлана Светличная госпитализирована в тяжелом состоянии.

Светличная родилась 15 мая 1940 года. В мае 2020-го актрисе исполнилось 80 лет.

Она полюбилась зрителям своими ролями в таких картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.