Осенью Светлана Светличная трижды обращалась к врачам за помощью Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стало известно, как чувствует себя звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная. Она угодила в больницу 25 ноября. К медикам знаменитая пациентка обратилась вечером, сама пришла в центральную клиническую больницу РАН – ближайшее к ее дому медучреждение. Жаловалась на головную боль и давление.

Медики осмотрели актрису и переправили в 1-ю горбольницу, уже здесь будут лечить ее недуг. Изначально у актрисы подозревали инсульт.

Как стало известно сайт mk.ru, это не первое обращение 80-летней актрисы к врачам за осень 2020 года.

В октябре и ноябре звезда «Бриллиантовой руки» трижды обращалась за медпомощью. Жалобы были идентичными: повышенное давление, головокружение, головные боли. Ей не единожды предлагали подлечиться, но от госпитализации Светличная каждый раз отказывалась.

В ночь на четверг, 26 ноября, актрисе стало намного хуже.

Отношения с родными у знаменитой пенсионерки натянутые. Как писал сайт kp.ru, в начале ноября в одном телешоу Светлана Светличная рассказала, что ее старший сын Алексей и внучка Мария мечтают сжить ее со света из-за ее квартиры.