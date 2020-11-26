За 2020 год число заемщиков с четырьмя кредитами прибавилось на полмиллиона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по сентябрь 2020 года в России на полмиллиона выросло число заемщиков, у которых оформлено по четыре кредита. Прирост составил 14%, об этом свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего таких заемщиков 4 миллиона человек, против 3,5 млн, которые были в 2019 году. Неизменным осталось количество людей с одним и двумя долгами.

Если говорить о средних показателях, то на одного банковского клиента приходится 1,8 займа. Годом ранее этот показатель был на отметке 1,55.

По данным с сайта Банка России, физические лица стали активно оформлять кредиты с июля, ежемесячно сумма выданных средств превышает 300 млрд рублей. Большой вклад в указанную сумму вносят ипотечные кредиты: в lll квартале их выдали 467 тыс. штук. Это на 57% больше, чем годом ранее.

В пресс-службе ЦБ на вопрос «Известий» о рисках роста закредитованности населения и предпринимаемых регулятором мерах не ответили.

Стоит отметить, что россияне не только стали активно брать ипотечные кредиты, но и оперативно их гасить. Объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей. Финансовый аналитик Наталья Смирнова прокомментировала в беседе с RT, почему с ипотекой удается справляться раньше срока.