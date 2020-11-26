В России началась третья фаза испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор заявил о старте третьей фазы испытаний вакцины «Вектора» от коронавирусной инфекции. В пострегистрационные испытания препарата «ЭпиВакКорона» начинаются в четверг, 26 ноября, сообщается на странице ведомства в социальной сети Instagram.

Отмечается, что в исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет.

- Сегодня в России началась третья фаза испытаний вакцины научного центра «Вектор» Роспотребнадзора от коронавирусной инфекции. Клинические базы начали набор добровольцев для проведения пострегистрационных испытания, в которых примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет, - говорится в заявлении.

В отборе примут участие четыре тысячи волонтеров, из которых три тысячи уже допущены до проведения исследований. Ранее первые пять добровольцев старше 60 лет получили первый компонент «ЭпиВакКороны» во время пострегистрационных испытаний.

Научный центр «Вектор» получил разрешение российского министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах в июле этого года. Клинические исследования успешно завершились 30 сентября, в октябре вакцина получила регистрацию.