Лукашенко заявил, что Белоруссия готова пройти путь вместе с Россией

Лукашенко заявил, что готов вместе с Россией противостоять США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России в четверг, 26 ноября, оценил взаимоотношения РФ и Белоруссии. Он отметил, что Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией - начиная от пандемии коронавируса и заканчивая претензиями США.

"Но вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы – начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире", - передает слова Лукашенко ТАСС.

Лукашенко подчеркнул, что в Минске это единоличное господство "никогда не приветствовали и приветствовать не будут".

Президент Белоруссии неоднократно выражал признательность российским властям за поддержку. Ранее Лукашенко заявлял, что протесты, организованные в стране извне, - это попытка рассорить Белоруссию и Россию.