Цены на международные авиабилеты выросли на 50-110 процентов

Цены на международные авиабилеты подорожали на 50-110 процентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Цены на полеты за границу резко выросли. Сервисы по продажам билетов Aviasales, OneTwoTrip и Tutu.ru фиксируют увеличение тарифов на международные перевозки на 50-200 процентов по сравнению с прошлым годом.

В среднем за перелет в декабре до Бишкека придется заплатить на 52% больше - 13,6 тыс. рублей.

Билет из Москвы в Дубай подорожал на 74%, до 17,4 тыс. рублей, в Белград — на 91%, до 16,5 тыс. рублей, в Минск — на 109%, до 8,6 тыс. рублей, в Нур-Султан — на 110%, до 21,7 тыс. рублей.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) уже обратилось к главе кабмина Михаилу Мишустину и в Росавиацию, с просьбой повлиять на резкий рост тарифов.

Эксперты отмечают, что ситуация складывается из-за того, почти все международные рейсы выполняются одной авиакомпанией. В связи с этим в ООП просят главу правительства распорядиться о создании прозрачного механизма распределения разрешений Росавиации на полеты авиакомпаний по международным направлениям, пишет газета "Известия".

Это позволит создать конкуренцию между перевозчиками, а пассажирам предложить более приемлемые цены.

Ранее оказалось, что пассажирам российских авиакомпаний вместе с авиабилетами начали предлагать приобрести страховку на случай заражения коронавирусом на отдыхе или в самолете. Однако при попытке купить билет онлайн галочку с пункта о покупке полиса снять невозможно, сообщает телеканал "360".