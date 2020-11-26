Цены на международные авиабилеты выросли на 50-110 процентов

Цены на международные авиабилеты подорожали на 50-110 процентов
Фото: Олег ЗОЛОТО
Цены на полеты за границу резко выросли. Сервисы по продажам билетов Aviasales, OneTwoTrip и Tutu.ru фиксируют увеличение тарифов на международные перевозки на 50-200 процентов по сравнению с прошлым годом.
В среднем за перелет в декабре до Бишкека придется заплатить на 52% больше - 13,6 тыс. рублей.
Билет из Москвы в Дубай подорожал на 74%, до 17,4 тыс. рублей, в Белград — на 91%, до 16,5 тыс. рублей, в Минск — на 109%, до 8,6 тыс. рублей, в Нур-Султан — на 110%, до 21,7 тыс. рублей.
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) уже обратилось к главе кабмина Михаилу Мишустину и в Росавиацию, с просьбой повлиять на резкий рост тарифов.
Эксперты отмечают, что ситуация складывается из-за того, почти все международные рейсы выполняются одной авиакомпанией. В связи с этим в ООП просят главу правительства распорядиться о создании прозрачного механизма распределения разрешений Росавиации на полеты авиакомпаний по международным направлениям, пишет газета "Известия".
Это позволит создать конкуренцию между перевозчиками, а пассажирам предложить более приемлемые цены.
Ранее оказалось, что пассажирам российских авиакомпаний вместе с авиабилетами начали предлагать приобрести страховку на случай заражения коронавирусом на отдыхе или в самолете. Однако при попытке купить билет онлайн галочку с пункта о покупке полиса снять невозможно, сообщает телеканал "360".