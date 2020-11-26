В Совфеде прокомментировали идею расширить возможности получения бесплатного высшего образования

В Совфеде оценили идею сделать второе высшее образование бесплатным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Совете Федерации положительно отнеслись к предложению сделать для россиян второе или последующее высшее образование бесплатным, в случае если первое было получено на коммерческой основе. Инициативу Евгения Федорова прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Понятно, закон ограничивает такое право, речь идет о приобретаемом первом образовании. Но в принципе, чем больше в стране образованных людей, тем лучше. И может быть, эту инициативу можно было бы поддержать. Но государству следовало бы в этой части определить, по каким видам дисциплин и по каким видам отраслевых задач нужно организовывать это дополнительное образование», — цитирует сенатора RT.

Рязанский добавил, что если речь идет о медицине или других направлениях, важных для развития экономики страны, то это предложение интересное и заслуживает обсуждения.

Напомним, ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил сделать в России бесплатным не только первые высшее образование, но также второе или последующее. Но при условии, что предыдущие были получены на коммерческой основе, передает сайт argumenti.ru.