Более половины россиян столкнулись с увольнениями из-за сокращений, банкротства и кризиса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более половины жителей России сталкивались с увольнениями из-за сокращений штата, банкротства организаций или финансового кризиса. Каждый пятый проходил через эту сложную ситуацию несколько раз в жизни. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру и дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», поступившем в распоряжение kp.ru.

В исследовании приняли участие более трех тысяч россиян из всех регионов государства. 37% из них отметили, что работают на одном месте более пяти лет, еще 23% меняют работы раз в три-пять лет, а 18% - раз в два-три года.

- Около 52% опрошенных сообщили, что были уволены по сокращению штата, из-за банкротства или финансовых трудностей компании. Каждый пятый сообщил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались только один раз, - говорится в результатах исследования.

При этом финансовая подушка на случай увольнения есть лишь у 23% жителей страны. Каждый десятый сообщил, что его сбережений хватить лишь на месяц, 34% опрошенных финансовая подушка сможет поддерживать до трех месяцев подряд. Только у 31% есть сбережения, которых хватит на полгода, у четверти – на год.

Эксперты Сбербанка и сервиса Работа.ру отметили, что защиту на случай внезапного увольнения могут обеспечить не только собственные накопления, но и страховой полис. Защитить себя на случай недобровольной потери работы, в том числе по соглашению сторон, могут также заёмщики потребительских кредитов и программе «Сбербанк страхование жизни».