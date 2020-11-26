«Нет повода для паники»: Эпидемиолог рассказал, можно ли повторно заразиться коронавирусом

Врач рассказал. можно ли повторно заболеть ковидом Фото: Артем КИЛЬКИН

Вероятность повторного заражения коронавирусом крайне мала. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

«Работают и гуморальный (защита антигенами), и клеточный иммунитеты. А мутации в геноме данного вируса, к счастью, не настолько существенны и значимы, как это происходит с вирусом гриппа. По крайней мере, на втором этапе исследований формирования популяционного иммунитета среди волонтеров фактов повторного заболевания COVID-19 с июня по ноябрь в нашем регионе не зафиксировано», - цитирует эпидемиолога «Российская газета».

Медик добавил, что за все время пандемии в мире было зарегистрировано лишь несколько единичных официальных случаев повторного заражения ковидом.

«Но это скорее исключение, на фоне иммунодефицитных и онкологических осложнений. Поэтому нет повода для паники», - объяснил профессор.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал актуальную информацию по числу заряженных коронавирусом в мире. В четверг, 26 ноября, в мире было зафиксировано 60 299 273 подтвержденных случая коронавируса. Суточный прирост составил более 600 тысяч, передает сайт «Свободная пресса».