Госдума утвердила бюджет России на 2021-2023 годы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Государственная дума в четверг, 26 ноября, приняла закон о федеральном бюджете России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь период.

- Бюджет отвечает задачам поддержки россиян и направлен на решение задач по стимулированию роста экономики. При его подготовке кабмин сконцентрировал ресурсы, необходимые для полного обеспечения поставленных президентом России целей, - заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

Закон предусматривает рост российского бюджета с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году. К 2023 году рост бюджета достигнул 22,263 триллиона рублей. Рост расходов к концу трехлетнего периода составит 23,671 триллиона рублей.

В итоге в следующем году образуется дефицит в 2,4 процента ВВП, к 2022 году – в один процент, а к 2023 году – в 1,1 процента.

На финансирование дефицита за счет Фонда национального благосостояния России в грядущем году заложен в проект бюджета 91 миллиард рублей, под конец года объем фонда составит около 12,4 триллиона рублей, в 2022 году - 12,638 триллиона, а в 2023 году - 13,474 триллиона.