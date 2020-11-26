В Кремле сомневаются в связи между ростом потребления хлеба и падением доходов в России

В Кремле сомневаются в наличии связи между падением доходов россиян и ростом потребления хлеба в стране Фото: Иван МАКЕЕВ

Сокращение доходов у некоторых жителей России на фоне пандемии коронавирусной инфекции очевидно, однако едва ли есть связь между этим и ростом потребления хлеба в стране. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 26 ноября.

- Не знаю, насколько справедливы выводы о связи между ростом потребления хлеба и падением доходов. Это все же не нам судить, я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек, - заявил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что за советом по поводу правильных выводов лучше обратиться к специалистам, а не в Кремль. При этом, по словам Пескова, власти России постоянно работают над тем, чтобы минимизировать негативные последствия кризиса.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России зафиксировали небывалый спрос на хлеб: продажи за январь-сентябрь этого года выросли до 552,7 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет. При этом эксперты Российского союза пекарей связали такой рост потребления с падением доходов россиян из-за пандемии.