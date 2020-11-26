Кремль: массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года

Дмитрий Песков отметил, что прививать население будут поэтапно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России.

«Массовая вакцинация от коронавируса в России будет поэтапной и должна начаться до Нового года», - передает ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее об эпидемиологической ситуации в стране говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркивала, что ситуация осложняется ростом числа новых инфицированных, а также, что массовая вакцинация населения может начаться с началом 2021 года.

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что власти держат ситуацию под контролем, и в медицинских учреждениях достаточно свободных мест для принятия новых больных с коронавирусом.

Напомним, согласно последним данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено свыше 25 тысяч инфицированных коронавирусом.