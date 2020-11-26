Эксперты объяснили, почему в 2020 году стремительно дорожают подержанные машины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты объяснили, почему в 2020 году в России стремительно дорожают подержанные автомобили. С января по октябрь они прибавили в цене почти 16%, средняя стоимость авто составляет 600 тысяч рублей. Новые машины в среднем подорожали на 15 процентов.

Специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин делится своими наблюдениями: машина, которая летом стоила миллион, сейчас стоит миллион двести – миллион триста.

Если вести речь о премиум-классе, то за миллион можно купить Ауди А4, БМВ 3, Мерседес Т-класса, но они будут примерно 2012 года.

- Сегодня часто за машины просят цену, превышающую рыночную. Но при условии, что авто чист по базам и не имеет внешних недостатков. Его обязательно купят, - отмечает эксперт в беседе с ОТР.

В свою очередь, представитель общероссийского движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин отметил, что россияне покупая машину думают, будто сохраняют деньги.

- Самым лучшим временем для покупки авто остается февраль, март. Тогда можно купить машину предыдущего года на очень хороших условиях. Салоны часто делают скидки, пытаясь реализовать запасы, - заключил Похмелкин.

В начале 2021 года, по его мнению, цены на авто снова поползут вверх.

Тем временем в России разработан первый полноценный электромобиль, готовый к серийному производству. Это компактный городской смарт-кроссовер экономкласса, способный проезжать более 250 км без подзарядки, разгоняться до 150 км/ч и выдерживать мороз до минус 50 градусов, пишет газета "Известия".