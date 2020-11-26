Тихановская пообещала пересмотреть договоренности Лукашенко с Россией Фото: REUTERS

Бывший кандидат на пост белорусского президента и лидер оппозиции республики Светлана Тихановская пообещала пересмотреть договоренности главы государства Александра Лукашенко с Россией, если оппоненты действующего режима придут к власти. Соответствующее заявление появилось на официальном Telegram-канале Тихановской.

- Мы всегда выступали и будет выступать за дружественные и партнерские отношения с российской стороной. О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку народа республики, поэтому новые власти пересмотрят все сделки и договоры, - говорится в заявлении.

При этом Светлана Тихановская подчеркнула, что независимость и суверенитет Белоруссии «никогда не будет предметом торга».

Напомним, что накануне состоялся визит в Минск главы МИД России Сергея Лаврова, по итогам которого Александр Лукашенко заявил, что власти хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с российской стороной. Российский министр, в свою очередь, отметил, что Москва готова поддержать внутриполитические инициативы лидера Белоруссии. Лавров также сказал, что республика и России смогут защитить себя от вмешательства со стороны Запада.